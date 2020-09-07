 

Мнение: О том, как в России скрывают смерти от коронавируса

07.09.2020, 15:20, Разное

Вы всё ещё думаете, что CoVID-19 – не страшнее гриппа ©?

Тогда неприятная #правда стучится к вам. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сама признала неточности в российской статистике по смертности от коронавируса. Причём манипуляции начинаются на уровне больниц и заканчиваются в Оперативном штабе. В общем, enjoy!

Итак, Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приёма больных с коронавирусом. «Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», — сказала руководитель ведомства. По её словам, у некоторых из умерших в качестве причины смерти записывались сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания.

Резонно предположить, что такие разночтения в статистике смертности определялись мнением региональных первых лиц. Где-то власти относились беспечно к CoVID-19, а местные чиновники до последнего продолжали тусоваться по заграницам, завозя #коронавирус. Некоторые же представляли ситуацию наверх в более мрачных тонах в расчёте на «ковидные» #деньги.

Но в целом был тренд на занижение смертности, что и неожиданно вскрыл Росстат. По его подсчётам, с апреля по июль включительно умерли 37 908 россиян с COVID-19. Тогда как по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в стране насчитывается 17 871 жертва коронавируса. Разница – более, чем вдвое.

И вот лично вы какой цифре доверяете – большей или меньшей?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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