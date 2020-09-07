 

С-400 уничтожили авиацию условного противника в Крыму

07.09.2020, 15:08, Новости дня

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» провели в Крыму учения по противовоздушной обороне гражданских объектов, уничтожив авиацию условного противника, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

«На начальном этапе учений в пунктах дислокации военнослужащие осуществили свертывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы. Прибыв на позиции, боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности», – сообщается на сайте ведомства. 

На основном этапе учений личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. После этого военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет. 

Также в ходе расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.

Учения прошли на фоне участившихся полетов военной авиации стран НАТО у южных границ России. В частности, 4 сентября восьми российским истребителям Су-27 и Су-30 пришлось вылетать на перехват трех стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Черным морем.

Напомним, в пятницу американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, подлетели к Крыму со стороны Украины. Параллельно этому со стороны Черного моря к российской границе приблизились три разведывательных самолета: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина стала плацдармом для ядерного удара США по России.



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