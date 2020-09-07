Спасатели эвакуировали потерявшихся в горах Сочи туристов

07.09.2020, 15:08, Новости дня

Спасатели на вертолете эвакуировали туристическую группу из 11 человек, включая восьмерых детей, которую искали в горах Сочи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательные работы в Сочи завершены. Спасателями ЮРПСО МЧС РФ бортом вертолета Ми-8 была эвакуирована группа из 11 человек. С использованием бортовой лебедки и спасательной косынки сотрудники ЮРПСО МЧС РФ подняли туристов на борт воздушного судна и эвакуировали в поселок Красная поляна. Там туристическую группу уже ждали врачи скорой помощи. Проведен осмотр, состояние здоровья удовлетворительное», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что поисковые работы длились более 12 часов, было задействовано порядка 200 человек и 18 единиц техники.

«Каждая служба отработала на удовлетворительную оценку. Мы благодарим всех, кто участвовал в этой операции, все службы, всех волонтеров», – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Между тем, главный врач ГБУЗ «Городская больница N 8» в Сочи Марина Бралюк сообщила о хорошем самочувствии эвакуированных детей.

«Все 8 детей доставлены сейчас сюда в хорошем состоянии. Их жизни и здоровью ничего абсолютно не угрожает. Оказана первая помощь: просто поговорить, успокоить, утеплить. Дальнейшее наблюдение мы будем осуществлять», – цитирует ТАСС Бралюк.

В свою очередь заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова заявила, что туристы нарушили технику безопасности выхода на маршрут: не зарегистрировались в МЧС, пропусков в заповедник у них не было, маршрут, куда собирались туристы, изначально непонятен.

«Местного гида они не брали. Ушли в горы налегке, на тренировку. В горах всегда ситуация серьёзная, а тут ещё и дети в группе. В тумане сбились с тропы, это часто случается. Когда туман садится, лучше оставаться на месте, а если идти, то обязательно контролировать метки тропы, на всех маршрутах есть метки», – цитирует РИА «Новости» Пегову.

Она уточнила, что при выходе на маршрут надо обязательно указать его план, зарегистрировать группу в МЧС и по возвращении не забыть снять регистрацию. Она также добавила, что нужно взять необходимые средства связи – спутниковый телефон или gps-датчик с функцией отправки сообщений, изучить маршрут следования, загрузить карты маршрута в телефон. Приезжая в горы впервые, надо обязательно взять местного гида с удостоверением инструктора.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что пропавшая в горах туристическая группа из 11 человек вышла на связь.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей.

Утром 6 сентября они отправились из села Эстосадок в горнолесной массив, к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор, дети перестали выходить на связь с родителями. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что в горах Сочи пропала группа туристов, начаты их поиски. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что группа приехала на отдых из Твери, дети занимались лыжным спортом, пропавшие являются учащимися и работниками СДЮШОР.