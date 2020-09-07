Sky News – эпидемия COVID-19 вызвала расцвет внутреннего туризма в Китае

07.09.2020, 15:02, Новости дня

Пока в мире продолжает бушевать пандемия коронавируса, туристический бизнес в Поднебесной переживает подъём. При этом многие китайцы предпочитают путешествовать внутри страны, считая такой отдых более безопасным, передаёт Sky News.



Reuters

Туризм во всем мире сильно пострадал от COVID-19. Но у Китая есть одно ключевое преимущество — 1,4 миллиарда человек, которым некуда больше отправиться, пишет Sky News.

Внутренние рейсы вернулись на уровень 2019 года. В Поднебесной уже давно отменили строгие ограничения, и людям не терпится отправиться в путешествия.

Но за границей продолжает бушевать пандемия, многие популярные туристические направления держат свои границы на замке, и по возвращению некоторых китайских туристов может ждать двухнедельный карантин. Поэтому они остаются в стране.

В один из будних дней корреспондент Sky News стал свидетелем того, как тысячи людей совершали восхождение по горной гряде Хуаншань («Жёлтая гора»), расположенной на востоке Китая. По данным государственных СМИ, это одно из самых популярных туристических направлений в стране, которое ежегодно посещают около 3 млн. человек. Но из-за COVID-19 количество билетов сюда сократилось вдвое.

«В этом году, конечно, количество посетителей упало. Возьмём, к примеру, август. В прошлом августе мне приходилось работать каждый день. Но в этом августе были дни, когда я совсем не работал», — рассказал телеканалу местный гид.

Но туристы возвращаются. И, по их собственным словам, основная причина в том, что они почувствовали, что путешествовать стало безопасно, несмотря на переполненные поезда, самолёты и автобусы.

Некоторые наверстывают упущенное. Так, одна патриотическая группа, члены которой были одеты в зелёные кепки с красной звездой и в футболках с лицом Мао Цзэдуна, последние 10 лет ежегодно совершает паломничество по памятным местам в истории Коммунистической партии Китая. COVID-19 вынудил их отложить тур на полгода, но они уже посетили большую часть достопримечательностей.

«Мы следуем маршруту председателя Мао и великих маршалов, основавших Китайскую Народную Республику, — пояснил Sky News руководитель тура. — Этот путь называется Красная дорога».

Свою роль в расцвете внутреннего туризма сыграли правительственные меры. В том числе июльское объявление властей о том, что туристические группы могут предлагать поездки между провинциями. Кроме того, авиалинии страны, которые несут большие убытки из-за приостановки дальних рейсов, снизили цены на билеты по внутренним маршрутам.

Туризм может дать полезный импульс более широкому восстановлению экономики Китая. Она уже улучшилась, но «однобоко» — с упором на промышленность, инфраструктуру и ссуды для государственных предприятий, отмечает Sky News.

Потребление в КНР замедлилось. Но, по данным Национального бюро статистики, активность в сфере услуг в августе увеличилась. Согласно другому индексу, в прошлом месяце фирмы начали нанимать больше людей после полугода сокращений.

В октябре руководство Китая опубликует свой новый пятилетний план развития. Председатель КПК Си Цзиньпин недавно говорил о стратегии «двойного обращения», которая подразумевает более самостоятельную, основанную на потреблении внутреннюю экономику.

Новая пятилетка также будет зависеть от отношений КНР с США. Вашингтон пытается помешать поставщикам китайского технологического гиганта Huawei и борется с другими компаниями Пекина, в том числе с Bytedance, владеющей популярным приложением TikTok, напоминает Sky News.