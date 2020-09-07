ABC News – американский военный авиарейс прервался из-за возгорания в двигателе

07.09.2020, 15:02, Новости дня

Самолёт Atlas Air, выполнявший военный чартерный рейс, загорелся в небе вскоре после вылета из аэропорта Гонолулу, передаёт ABC News. Как отмечается в репортаже, вспыхнул один из двигателей. Пилот совершил экстренную посадку. На борту находились 212 человек, никто из них не пострадал, пишет телеканал.

А теперь — об ужасе на борту вылетевшего из Гонолулу самолёта, выполнявшего военный чартерный рейс. Загорелся двигатель. Взгляните на эту сцену в кабине: полная темнота, только вспышки пламени в окне. Горящий самолёт было видно и с земли. Пилот принял решение об экстренной посадке. Репортаж корреспондента ABC Элвин Лопес.

Ужасающие моменты на борту самолёта, выполнявшего военный чартерный рейс. Это произошло вечером в субботу, вскоре после взлёта из аэропорта Гонолулу.

ПИЛОТ: Объявляю чрезвычайное положение. Неисправность двигателя, 8585. Возвращаюсь на аэродром.

Пассажир поделился этой видеозаписью, на которой видна непроглядная тьма в кабине, освещаемая только пламенем снаружи.

ГОЛОС: Боже мой! Как жутко!



Люди на земле наблюдали эту сцену в ужасе.



ГОЛОС: Видел, как из него сейчас полыхнул огонь? А-а!



Самолёт, на борту которого находились 212 человек, был вынужден повернуть обратно и совершить экстренную посадку.

ДИСПЕТЧЕР: Только что вышел на связь пилот самолёта, терпящего бедствие. У них сильно повреждён правый двигатель.

Оператор рейса Atlas Air сообщил о механической неисправности в одном из двигателей самолёта.

Ранее в этом году произошёл похожий инцидент, когда в двигателях самолёта United, следовавшего из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, по-видимому, произошёл обратный выхлоп.

ГОЛОС: Может, что-то не так?



А в ноябре пассажирам этого Boeing 777 показалось, что они слышали выстрелы. Но вместо этого…

МУЖЧИНА: Мы были в небе, а он выстреливал огненными шарами…



Двигатель выплёвывал пламя.

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Atlas в своём заявлении пообещал провести, цитирую, «тщательное расследование» причин механических неполадок с двигателем. К счастью, никто не пострадал. Линдси?

Большое спасибо, Элвин.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.