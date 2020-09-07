 

Euronews – очередной «бунт» в Портленде стал итогом 100 ночей протестов против полицейского насилия в США

07.09.2020, 15:02, Новости дня

Десятки арестованных в Портленде — таковы итоги сотой по счёту ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия в США, передаёт Euronews. Полиция объявила несанкционированную акцию протеста «бунтом» и применила слезоточивый газ для разгона толпы после того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В понедельник сторонники ультраправых движений намерены провести в ответ демонстрацию в Портленде в поддержку президента Трампа.

В американском Портленде десятки людей арестованы в результате беспорядков и стычек с полицией. Таковы итоги 100-й по счёту ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия. 

Уже в начале вечера в стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью. Полиция объявила «бунтом» несанкционированную акцию протеста и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике власти города и штата Орегон за неспособность справиться с насилием на улицах. Ситуация обострилась после убийства мужчины, который, по неофициальным данным, являлся сторонником праворадикальной группировки.

Через несколько дней при задержании в штате Вашингтон был застрелен подозреваемый — сторонник американских антифашистов. Между тем в Портланде собрались вооружённые последователи ультраправых движений. В понедельник они проведут демонстрацию в поддержку Трампа. 

Дата выхода в эфир 06 сентября 2020 года.
 

 



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