 

На 60% компьютерах по всему миру установлена Windows 10

07.09.2020, 14:50, Новости дня

Еще год назад исследователи рынка отмечали, что Windows 10 установлена ровно на половине компьютеров по всему миру. Сегодня же операционная система «оккупировала» 60% устройств данного класса. Об этом сообщили аналитики издания Techradar.

Тем временем Windows 7 быстро теряет свои позиции. Сейчас «семерка» установлена на 22,3% компьютерах, тогда как год назад эта операционка была почти на каждом третьем устройстве (31,5%).

Гораздо меньшей популярностью могут похвастать Mac OS X 10.15 (3,49%) и Mac OS X 10.14 (2,96%). Версия 10.13 установлена только на 1,44% компьютерах. И, как ни странно, из рейтинга до сих пор не исчезла Windows XP, которая в будущем году отпразднует свое двадцатилетие. Данную ОС все еще можно увидеть на 1,26% компьютерах.



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