Тихановская возложила ответственность за исчезновение Колесниковой на власти Белоруссии

07.09.2020, 14:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

«Режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова – это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов», – цитирует Тихановскую Telegram-канал ее пресс-службы.

При этом в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя Координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь, адвокаты занимаются их поиском.

«Пока на связь не выходят Мария Колесникова (член президиума Координационного совета, Иван Кравцов и Антон Родненков», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что адвокаты занимаются поиском всех троих.

«Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК», – говорится в сообщении.

Однако пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заметила, что ведомство не располагает информацией о задержании троих представителей КС оппозиции, включая Марию Колесникову.

«Информацией о задержании всех троих не располагаем, пока такой информации нет», – сказала Чемоданова.

Как ранее сообщил Tut.by со ссылкой на очевидца Анастасию, неизвестные люди утром 7 сентября посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». Колесникова считает, что превращается в лидера протестов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.