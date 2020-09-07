UFO: Аглая Тарасова, Евгений Цыганов, Ирина Безрукова и другие на премьере постановки Ивана Вырыпаева

07.09.2020, 14:44, Разное

Светский сезон стартовал в этом сентябре настолько активно, что даже в выходной день в столице проходит сразу по несколько мероприятий. Так, вчера в одном конце Москвы, в театре “Гоголь-центр”, давали концерт, посвященный врачам, а в другом – в Центре имени Вс. Мейерхольда – презентовали новый проект режиссера Ивана Вырыпаева UFO. Необычную постановку (которая будет представлена как в формате драматического спектакля, так и в виде киноверсии) о контактах с внеземной цивилизацией пришли посмотреть Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Юлия Снигирь, Аврора, Павел Артемьев, Лукерья Ильяшенко и другие гости.

Евгений Цыганов и Иван Вырыпаев Ирина Безрукова Анна Цуканова-Котт и Аглая Тарасова Аврора Павел Артемьев

UFO поставлен по пьесе самого Ивана Вырыпаева, решившего порассуждать о психологии людей, которые уверены, что видели НЛО (к слову, прочесть наше интервью с режиссером можно здесь). Сорежиссером этого проекта также выступили сын Ивана Геннадий, для которого эта работа стала режиссерским дебютом. Главными же героями постановки – теми самыми счастливчиками, которым удалось установить близкий контакт третьей степени – стали актеры Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов и Инна Сухорецкая.

Геннадий Вырыпаев

Ольга Свиблова Дмитрий Хрусталев с супругой

Евгения Линович Алексей Розин

Глафира Тарханова Маша Цигаль Елена Борщева и Валерий Юшкевич Юлианна Караулова

Лариса Вербицкая

Уже совсем скоро, 15 сентября, на 31-м Открытом российском кинофестивале “Кинотавр” можно будет увидеть и киноверсию UFO. Пока же сам Иван Вырыпаев выражает свою радость, что задуманную им постановку удалось осуществить не только в виртуальном (как это предполагалось изначально), но и офлайн-формате.

Мы очень рады, что наконец вернулись к так называемому офлайн-формату, который сегодня звучит как синоним свободы и живого контакта. Сам наш проект заключается в синергии офлайна и онлайна. Киноверсия, которую мы делаем для мультимедийного сервиса Okko, уже отмечена на трех кинофестивалях, в том числе и на международном Варшавском, что очень приятно. В любом случае, неважно, с какого формата вы начнете знакомство с постановкой: если вы сначала увидели киноверсию и вам понравилось содержание, то обязательно сходите на спектакль, потому что вы увидите то, чего нет в фильме, а именно – живой актерской игры. И наоборот…

– говорит режиссер. По окончании внеконкурсного показа фильм UFO будет эксклюзивно доступен в мультимедийном сервисе Okko в коллекции Okko Театра.

Иван Вырыпаев Труппа постановки UFO