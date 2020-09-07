 

Журналист указал на угрожающие тенденции в Белоруссии: Власти раскручивают маховик репрессий

07.09.2020, 14:43, Разное

Эксперт отметил, что во второй половине августа сотрудники силовых ведомств отказались от задержаний оппозиционеров. Но с приходом сентября ситуация в республике резко изменилась: руководство вернулось к старой практике.

Согласно официальным данным, за последние дни милиционеры поместили в изоляторы более 100 мирных протестующих. С каждым днем число задержанных в Белоруссии только растет.

Также из страны стали высылать известных оппонентов власти. 31 августа в страну не пустили католического священника Тадеуша Кондрусевича. Через пять дней члена Координационного совета Ольгу Ковалькову вывезли из республики.

С возвращением студентов в вузы репрессии перестали быть точечными и вышли на новый уровень, рассказал Скребцов. 4 сентября в Минском лингвистическом университете прошли жесткие задержания.

Мишенью силовиков также стали публичные персоны. 2 сентября были задержаны бывшие телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Их осудили на десять суток ареста за участие в митинге.

“Публичным персонам решили отомстить за их позицию. Власти также пытаются не допустить, чтобы их примеру последовали другие известные личности”, – отметил журналист.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Авг 2020 в 10:24 PDT

Кроме того, милиционеры нарушили обещание, данное ранее главой МВД Юрием Караевым, – не мешать журналистам. На прошедшей неделе были задержаны репортеры TUT.BY и “Комсомольской правды” за освещение протестов.



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