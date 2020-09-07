Стычкин готовится стать отцом в пятый раз

07.09.2020, 14:23, Разное

Подтвердила информацию о беременности актрисы ее свекровь, балерина Ксения Рябинкина. В недавнем интервью она рассказала, как отметила свой день рождения. Оказалось, на празднике был только сын с невесткой. “Они сейчас маленького ждут”, – заявила артистка. Ребенок должен родиться уже в октябре.

Для Евгения Стычкина малыш станет пятым, а для Ольги Сутуловой – первым. Пара вместе уже больше десяти лет, однако все это время не торопилась с наследниками. Поговаривали, у звезды сериала “Содержанки” проблемы со здоровьем, поэтому забеременеть не получалось.

Как отметила Ксения Рябинкина, у нее прекрасные отношения с невесткой. Их дома находятся рядом, поэтому она почти каждый день проводит у сына. По словам балерины, Ольга Сутулова будет прекрасной матерью, ведь хозяйка она замечательная.

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Публикация от Евгений Стычкин (@stychkin) 23 Апр 2020 в 9:30 PDT

Артистка заверила, что для нее женщина, которую выбрал любимый наследник, тоже становится самой лучшей. Она отметила, что никогда не лезет в отношения молодых, так как не видит в этом смысла.

Пара познакомилась во время съемок фильма “Контракт на любовь”. Тогда Евгений Стычкин еще был женат, однако не смог устоять перед соблазнительной коллегой по площадке. Артисты долго скрывали свои отношения, и в итоге какое-то время актер даже жил на две семьи.