На улице Академика Губкина начался ремонт: дорога перекрыта

07.09.2020, 10:39, Новости

Теги: Благоустройство, Водоканал, Транспорт

«Северный Водоканал» приступил к перекладке аварийного участка на улице Академика Губкина.

В связи с проведением работ временно прекращено движение автотранспорта от магазина «Авангард» до улицы Новой (с перекрытием улицы Новой).

Специалистам «Северного Водоканала» предстоит заменить более одного километра водопровода технической воды диаметром 600 мм на отрезке от магазина «Авангард» до пересечения с улицей Новой. Протяженность участка – 230 метров.

Эти работы станут первым этапом в рамках комплексного благоустройства улицы Академика Губкина. После замены коммуникаций на этот объект зайдут дорожные службы. Им предстоит заменить асфальтовое покрытие на участке от улицы Молодогвардейцев до улицы Танкистов.

На весь период работ, с 07 сентября по 01 октября, будет временно прекращено движение автотранспорта от магазина «Авангард» до улицы Новой. Автобусный маршрут № 6 будет двигаться по временной схеме: от пр. Ленина по ул. З.Космодемьянской, ул. Ак.Губкина, ул. Л.Чайкиной (без заезда на ул. Кораблестроителей) и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

Для удобства жителей будет обеспечен заезд к магазину «Авангард» со стороны улицы Танкистов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска