 

Ученые: Болезнь Альцгеймера могут спровоцировать обычные инфекции

07.09.2020, 14:17, Разное

Результаты нового исследования ученых показали, что болезнь Альцгеймера могут спровоцировать обычные инфекции. Материалы научной работы обнародованы в журнале Nature.
Одной из причин развития болезни Альцгеймера считается чрезмерное скопление бета-амилоида. Вещество имеет противомикробные и противовирусные свойства. Это открытие позволяет специалистам сделать предположение о том, что на самом деле существует связь между ответом иммунитета на инфекции и появлением слабоумия.

Научные сотрудники анализировали белок с кодовым названием IFITM3 у грызунов, играющий важную роль в скоплении в бляшках бета-амилоида. Он также участвует в иммунном ответе организма на попадающие в организм патогены. IFITM3 способен изменять активность фермента, расщепляющего белки-предшественники. Его удаление способствует снижению числа амилоидных бляшек.



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