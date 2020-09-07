 

Певица Зара вынуждена экономить, чтобы прокормить семью

07.09.2020, 14:17, Разное

Российская певица Зара была вынуждена экономить буквально на всем, чтобы прокормить свою семью. Она, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, осталась без работы из-за пандемии коронавируса, поскольку отменились многочисленные корпоративы, концерты и съемки.
Несколько дней назад в Москве состоялось вручение премии «Жара Kids Awards», на которую пришла, в том числе, певица Зара. Журналистам за кулисами артистка рассказала, что в период пандемии ей пришлось начать экономить.

Как и все, Зара находилась дома с семьей. Она дописала альбом, старалась как можно больше уделять времени детям. Весной артистка вынуждена была начать тотально экономить. У нее дома была гречка, которую любит и она, и дети. В магазинах семья не покупала никаких деликатесов.
Похудеть за время изоляции Заре не удалось, хотя она не позволяла себе есть вредную пищу, а придерживалась правильного питания.



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