 

ЕС запланировал санкции против 31 чиновника Белоруссии

07.09.2020, 14:08, Новости дня

Евросоюз планирует к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, заявили три дипломата ЕС.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии», – цитирует Reuters одного из дипломатов ЕС.

Отмечается, что поскольку в понедельник продолжались репрессии против оппозиции в Белоруссии, Еврокомиссия заявила, что санкции ЕС будут введены очень скоро.

Как информирует агентство, имена могут быть добавлены или исключены из списка, но дипломаты заявили, что формальное соглашение, скорее всего, будет достигнуто 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС проведут свою следующую запланированную встречу.

Напомним, Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.

До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления полетов из России

10.07 / Голикова сказала, с какими странами РФ возобновит авиасообщение

24.07 / В Израиле продолжают митинговать против Нетаньяху — не справляется с коронавирусом

24.08 / Начались госиспытания ЗРС С-500

11.08 / Экс-футболист Широков извинился перед избитым арбитром

24.07 / Собор Святой Софии открылся для посетителей

06.07 / Экс-глава “Укроборонпрома” Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ – Данилов

03.07 / В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

07.07 / В России задержали бывшую журналистку “Медузы”. Это может быть связано с делом о госизмене

24.06 / Европейские рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска