ЕС запланировал санкции против 31 чиновника Белоруссии

07.09.2020, 14:08, Новости дня

Евросоюз планирует к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, заявили три дипломата ЕС.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии», – цитирует Reuters одного из дипломатов ЕС.

Отмечается, что поскольку в понедельник продолжались репрессии против оппозиции в Белоруссии, Еврокомиссия заявила, что санкции ЕС будут введены очень скоро.

Как информирует агентство, имена могут быть добавлены или исключены из списка, но дипломаты заявили, что формальное соглашение, скорее всего, будет достигнуто 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС проведут свою следующую запланированную встречу.

Напомним, Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.

До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.