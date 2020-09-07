Артиллерия и резерв танков приведены в высшую боеготовность при проверке ВС Белоруссии

07.09.2020, 14:08, Новости дня

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах республики проходит очередной этап проверки боеготовности, в высшую степень готовности приводятся две артиллерийские базы вооружения и база резерва танков.

«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения. Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений», – передает РИА «Новости» сообщениt пресс-службы ведомства.

Минобороны Белоруссии также отмечает, что завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения.

Ранее замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не советует кому-либо шутить с белорусской армией, белорусские военнослужащие, по его словам, хорошо подготовлены.

В Белоруссии проводятся военные учения на Гродненском направлении, которые перешли в активную фазу.