«Двойка» на экзит-поле

07.09.2020, 13:55, Разное

Ура! Элла Александровна выборы устроила!

Петр Саруханов / «Новая газета»

Столько лет считалось, что нужно учиться, учиться и учиться, а теперь решили голосовать, голосовать и голосовать. Три дня подряд. И чаще всего — в школах.

Как-то повелось, что для волеизъявления народу отводят именно школьные помещения. Хотя, если подумать, выборы можно провести и в театре (только убрать неуместные афиши типа «Бедные люди» или «Много шума из ничего»), и в ресторане (наблюдателей — в подсобку, участковую комиссию — в банкетный зал). Даже в магазине «Одежда» очень удобно организовать избирательный процесс. Урны поставить за занавесками в примерочных, а смотрящие в штатском могут прикинуться манекенами.

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Но нет, нашей демократии привычнее в школах. И если раньше выборы как-то укладывались в один день, и при этом не учебный, то теперь мы будем без устали голосовать три дня, и надо куда-то девать тех, у кого по расписанию Марья Ивановна.

«Ура! Марья Ивановна сидит в комиссии!» — этот вопль, конечно, гуманнее, чем «Ура! Марья Ивановна заболела!», но результат один — географии не будет. С 11 по 13 сентября многие школы займут избиратели, и у Министерства просвещения не оказалось четкого плана, чем занять школьников, у которых в пятницу (а порой и в субботу) обычный учебный день. Проблему доверили решать регионам, и уже появились сообщения, что на местах не растерялись. Где-то детей поведут на экскурсии, где-то проведут занятия в музеях и библиотеках или даже на открытом воздухе. Наверное, это решение — на «тройку», а то и на «четверку». А где-то, недолго думая, решили объявить трехдневные каникулы. Это, пожалуй, уже на «двойку». Правда,

мальчишки и девчонки не против, они с надеждой смотрят на Государственную думу и Центризбирком: а не перейдет ли страна на недельное голосование?

Организованно выводить детей на улицу опрометчиво. Им это явно понравится, а ведь скоро они станут взрослыми. Знаем мы эти занятия для взрослых на открытом воздухе, заканчивающиеся в автозаках и отделах полиции.

До сих пор считалось, что выборы у нас касаются тех, кому 18 плюс. А оказалось, что они затрагивают и тех, кому 7 плюс. Причем странным образом: папа с мамой идут в школу, а ребенок — нет. У него каникулы. Голосуй, а то не поиграешь!

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»