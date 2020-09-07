В США научились рисовать цветные картины белым светом

07.09.2020, 13:53, Разное

Ученые в США создали новую технологию создания цветных картин. Специалисты NSIT (Национального института стандартов и технологий) научились рисовать, воссоздавая полную палитру красок белым светом.

Использование белого света для отображения колористики любых тонов стало возможным благодаря изучению физических свойств нанополяризаторов. Данный материал представляет собой пленочные либо объемные линейные композитные материалы. С их помощью можно улавливать, излучать и изменять поляризацию с разной интенсивностью. Инновационная технология помогла экспертам института нарисовать с использованием белого света известную картину «Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского живописца Яна Вермеера. Для этого исследователи освещали специальную пластину из стекла, содержащую миллионы нанополяризаторов с эллиптическим сечением из диоксида титана.

Свойства материала дали возможность сотрудникам научной группы контролировать интенсивность цвета. Меняя ориентацию короткой и длинной осей в наноэллипсе каждой точки на поверхности, исследователи получили синий, красный и зеленый цвета, которые и стали основой картины. При этом копия картины габаритами равна примерно 1 миллиметру, а полученное изображение отличается высокой четкостью. Специалисты, работающие над созданием цветного «полотна» из белых лучей, смогли даже отобразить текстуру масляной краски, аналогичной мазкам на холсте.

Открытие может быть применено для разработки технологий увеличения объемов информации, транслируемой по оптоволокну. Для этого предлагается задействовать цветовую длину волн, также подобная инновация может применяться при печати денежных купюр. Технология может перевести данную сферу на абсолютно новый уровень, сделав практически невозможной подделку банкнот.