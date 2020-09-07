Названа допустимая норма алкоголя для планирующей беременность женщины

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07.09.2020, 13:53, Разное

Репродуктолог Гаянэ Калоева рассказала, какое количество алкоголя является допустимым для женщин, которые планируют забеременеть. Она развеяла миф о том, что спиртные напитки уничтожают яйцеклетки.
Употребление белого или же красного вина в меру не причинит никакого вреда женщине, которая планирует стать мамой. Как правило, она расслабляется, поэтому беременность наступает чаще. Те, кто находится в напряжении, отличаются высоким уровнем контроля. Что касается качества яйцеклеток, то употребление небольшого количества вина никак не отразится на данном показателе.

В день разрешается выпивать не более бокала вина. В то же время репродуктолог призвала отказаться от употребления крепкого алкоголя. Главным фактором, влияющим на возможность женщины забеременеть, является ее возраст. В связи с этим не стоит затягивать с вопросом планирования. Возраст в принципе отражается на качестве яйцеклеток. Тот, кто желает отсрочить материнство, должен позаботиться о том, чтобы заморозить их до 35 лет. Потом эти яйцеклетки можно будет использовать и в 45, и в 50 лет.

В целом жительница в течение всей жизни должна питаться сбалансировано. Какого-то конкретного продукта, который нужно есть для сохранения репродуктивных возможностей, нет.



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