Смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra позволяет полностью управлять автомобилем

07.09.2020, 13:53, Разное

Сегодня свой новый флагманский смартфон с актуальными характеристиками и дизайном представляет компания Xiaomi. Mi 10 Ultra отличается тем, что позволит владельцу полностью управлять своим автомобилем на расстоянии нескольких тысяч километров.

Новинка выпущена к 10-летнему юбилею китайской корпорации, зарекомендовавшей себя, как один из самых популярных производителей «умных телефонов». В Xiaomi Mi 10 Ultra китайские разработчики реализовали сразу несколько технических новшеств. Так, в аппарате установлена основная камера с уникальным на сегодняшний день зумом, способным 120-кратно увеличивать изображение. Также в устройстве обещают сверхвысокую скорость передачи данных, однако наиболее интересным является свойство управления автомашиной.

Согласно обнародованному в соцсети Weibo баннеру, Xiaomi Mi 10 Ultra умеет контролировать узлы и системы транспортного средства, которое находится за несколько тысяч километров от владельца. При этом в опубликованном ролике видно, как машины мчатся по гоночной трассе, за рулем одного авто находится профессиональный гонщик. В то же время второе транспортное средство полностью контролируется дистанционно, с помощью смартфона со специальным интерфейсом.

Стоит отметит, что победителем в противостоянии стало именно автомобиль, управляемый с помощью телефона. При этом данные о модели машины, использованной для рекламы новой функции смартфона, пока нет, как нет информации и о других деталях технологии. Реализация такой возможности, по оценкам экспертам, сделает переворот как в сфере мобильных технологий, так и в автомобильной промышленности.