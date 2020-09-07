Ожирение при нормальном весе: неужели такое возможно?

07.09.2020, 13:50, Разное



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Вопреки трендам на бодипозитив статистика по заболеваниям неумолима: лишний вес вредит вашему здоровью. По данным Росстата, каждый третий россиянин носит на себе лишние килограммы, а это грозит гипертензией, диабетом 2 типа, болезнями сердца, респираторными проблемами и даже некоторыми видами рака.

Норма у взрослых определяется по соотношению веса к росту – так высчитывается индекс массы тела. Кроме ИМТ, неплохо узнать, где распределяется лишний жирок. От этого зависит, насколько он опасен для здоровья.

Многие склонны поправляться от “центра” и ниже: живот, бедра, ягодицы и ноги. Но пол, гормоны, возраст и гены вносят свои коррективы. У женщин процент жира, в целом, выше, чем у мужчин. Генетический фактор может определить лишние килограммы как метаболически здоровое ожирение. А может увеличить риск кардиоваскулярных болезней у людей с нормальным ИМТ, тогда это считается метаболическим ожирением с нормальным весом. Возраст решительно меняет состав ткани: мышцы заменяются жиром. Внешне человек будто усыхает, зато вокруг внутренних органов появляется опасная “подушка”.

Жир может распределяться по трем типам, и от этого зависит, насколько он вреден для здоровья. Первый вариант – подкожный жир. Это то, что можно ущипнуть и что печалит при взгляде в зеркало. Другой вариант – висцеральный жир. Он окружает печень, кишечник, сердце и другие важные органы. Его не потрогаешь, но именно он сказывается на здоровье в первую очередь. Наконец, бурый жир – это депо энергии которое отлично работает у младенцев и немного сохраняется у взрослых. Бурый жир помогает в экстремальных ситуациях вроде долгого пребывания в холоде.

В пользу бодипозитива и против самобичевания надо отметить, что подкожный жир может быть полезен. Его клетки – адипоциты – вырабатывают гормоны лептин и адипонектин. Первый отвечает за чувство сытости, второй играет роль в поддержании здорового уровня сахара в крови. Избыток висцерального жира не так безобиден. Он способствует инсулинорезистентности и является местом скопления веществ-цитокинов, которые провоцируют воспаление.

Сложно определить, сколько висцерального жира мы носим в себе. Более или менее точные данные мог бы показать МРТ. Когда ученые вооружились этим методом, выяснилось, что 44% женщин и 42% мужчин страдают именно висцеральным ожирением. Подкожный тип оказался менее распространен: это примерно треть исследуемых.

Один тип ожирения не обязательно тянет за собой другой. В той же работе 22% мужчин и 8% женщин имели избыток внутреннего жира при нормальном ИМТ. Зато у 10% женщин с ожирением внутреннее депо адипоцитов было в отличном состоянии.

Как же определить, что пора беспокоиться? Ориентироваться на два параметра сразу: весы и показатели сантиметровой ленты: до 80 см для женщин и 94 – для мужчин. Хотя объем талии не всегда точный показатель метаболического синдрома, все-таки чаще цифры отражают реальное состояние здоровья.