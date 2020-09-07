 

В Кремле отказались оценивать запись «перехваченного» Минском разговора о Навальном

07.09.2020, 13:48, Новости дня

Оценивать переданную Белоруссией запись разговора Берлина и Варшавы о блогере Алексее Навальном должны спецслужбы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться из материалов СМИ – это первое. Но, наверное, не нам судить о полезности, ценности данной записи, это, скорее, работа специальных служб, что они и делают», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, оценивать эту запись могут только спецслужбы.

При этом Песков отметил, что ему не известно, сообщили ли российские спецслужбы президенту Владимиру Путину свою оценку «разговора Варшавы и Берлина».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о «перехвате разговора» Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

МИД Польши опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Навального.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.



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