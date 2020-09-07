В подмосковном лесу нашли человеческий череп

07.09.2020, 13:43, Разное

В подмосковном Лосино-Петровском бродившие по лесу грибники наткнулись на человеческий череп. Он был обнаружен неподалеку от поселения Мизиново.

Информация о находке была передана правоохранительным органам. Региональное отделение Следственного Комитета начало проверку. Правоохранители работают над установлением личности погибшего. Для этого будет проведена молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.