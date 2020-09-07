 

В подмосковном лесу нашли человеческий череп

07.09.2020, 13:43, Разное

В подмосковном Лосино-Петровском бродившие по лесу грибники наткнулись на человеческий череп. Он был обнаружен неподалеку от поселения Мизиново.

Информация о находке была передана правоохранительным органам. Региональное отделение Следственного Комитета начало проверку. Правоохранители работают над установлением личности погибшего. Для этого будет проведена молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Астрофизики разгадали загадку возникновения темной энергии

24.07 / Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

09.08 / Мнение: Белорусы выбрали судьбу Лукашенко

23.07 / Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

15.07 / Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске

08.08 / Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

24.07 / Мнение: Армяне и Азербайджанцы – решайте вопросы иначе

22.08 / “В нем удобно и мягко”: Валентину Легкоступову похоронили в гробу за миллион рублей

15.07 / Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет» от регионального регулятора

08.07 / Внимательные поклонники восхитились упругими ягодицами на селфи Ирины Шейк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска