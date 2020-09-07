 

Huawei подтверждает выпуск смартфона на своей ОС

07.09.2020, 13:32, Новости дня

Китайский производитель электроники Huawei разрабатывает собственную операционную систему для мобильных устройств Harmony OS. Представители компании официально подтвердили, что уже в будущем году на собственной ОС выпустят новую модель смартфона.

Об этом заявил руководитель департамента потребительских товаров Ю Чэндун. По его словам, работа над смартфоном и собственной операционкой уже практически закончена. Ничто не мешает через несколько месяцев вывести их на рынок.

Также стало известно, что презентация ОС Harmony OS 2.0 должна состояться уже 10 сентября на специальной конференции, организованной китайским производителем. Первая версия операционной системы была предназначена только для смарт-телевизоров.



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