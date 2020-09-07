Влиятельный демократ обвинил генпрокурора США в ложных заявлениях об угрозе выборам

07.09.2020, 13:30, Новости дня

Глава комитета Палаты представителей по разведке в воскресенье обвинил генерального прокурора США Уильяма Барра в том, что он солгал, когда заявил, что Китай представляет более значительную угрозу ноябрьским выборам в США, чем Россия.

«Это просто ложное заявление генерального прокурора, – заявил демократ Адам Шифф телекомпании CNN. – Своим заявлением Билл Барр просто ввел в заблуждение американский народ».

Барр, назначенный на должность генерального прокурора президентом Дональдом Трампом в прошлом году, заявил CNN в среду, что Китай представляет более значительную угрозу, чем Россия, в том, что касается предполагаемого вмешательства в выборы в США.

«Я видел разведданные. Я пришел к такому выводу», – сказал он, не вдаваясь в детали.

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в пятницу сделал аналогичное заявление, также не вдаваясь в детали.

Когда Шиффа спросили, считает ли он, что Барр солгал, он ответил: «Фактически, да. Не хочется говорить этого, но такова реальность. Очевидно, Билл Барр готов сделать все, что угодно, или сказать все, что угодно, чтобы помочь Дональду Трампу».

В офисе Барра не ответили на просьбу о комментарии.

Соперник Трампа на выборах, бывший вице-президент Джо Байден заявил в пятницу, что он не согласен с тем, что Китай представляет самую большую угрозу для выборов, и что такой вывод не сообразуется с данными брифингов разведки, которые для него проводят.

Трамп, который долгое время хвалился дружескими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином, превратил жесткую позицию в отношении Китая в ключевой элемент своей предвыборной кампании, обвиняя Байдена в мягком отношении к Пекину.

Американская разведка пришла к выводу, что Россия организовала киберкампанию с целью повлиять на ход президентских выборов в 2016 году в пользу Трампа. Поступали сообщения, что хакеры могут попытаться повлиять на выборы 3 ноября этого года.

Глава американской контрразведки Уильям Эванина заявил в августе, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в ход выборов.

По его словам, Россия уже пытается помешать Байдену и тем, кого она считает антироссийским «истеблишментом» в США, в то время как «связанные с Кремлем субъекты» пытаются поддержать кандидатуру Трампа в социальных сетях и через российское телевидение.

Эванина заявил, что, по оценкам его ведомства, Китай предпочел бы, чтобы Трамп не победил на выборах.