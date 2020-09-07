 

“Гоголь-центр” провел концерт для врачей: Кирилл Серебренников в роли ведущего, Виктория Исакова – на сцене и другие подробности

07.09.2020, 13:25, Разное

Осенний сезон официально начался, двери закрытых еще весной театров после перерыва вновь открыты, а труппы институций подготовили для зрителей интересные премьеры (о последних можно прочесть здесь). Исключением не стал и “Гоголь-центр”, на сцене которого уже совсем скоро будет показан новый спектакль режиссера Семена Серзина “Красный крест”. Официально же начать работу театр решил с другой “постановки”: концерта, посвященного главным героям 2020 года – врачам, которые все эти месяцы были на передовой борьбы с пандемией коронавируса. На мероприятие под названием “Концерт врачам” нельзя было купить билеты, а в зрительном зале в этот вечер присутствовало порядка 300 медицинских работников. И все артисты из разнообразной программы шоу – Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Диана Арбенина и Чулпан Хаматова, группа “ДДТ” и группа “БИ-2” – выступали именно для них.

Кирилл Серебренников, Вера Полозкова и Владимир СпиваковВалерий Меладзе и Альбина ДжанабаеваГруппа “БИ-2”Виктория Исакова во время исполнения песни “Мой рок-н-ролл”Айдар Салахов и Владимир Спиваков

Роли конферансье на себя примерили художественный руководитель театра Кирилл Серебренников и продюсер и актер Алексей Агранович. Оба уже не раз выступали на этой сцене как ведущие, и вчера вновь объявляли выступающих, зачитывали пожелания, делились своими мыслями. На расположенном позади сцены экране в это время транслировались фото и видео пришедших в зал зрителей, а также их коллег.

Чулпан Хаматова и Диана Арбенина

Алексей Агранович и Кирилл Серебренников Алексей КортневВера ПолозковаРиналь Мухаметов

Среди участников концерта в этот вечер были как артисты самого “Гоголь-центра”, представившие уже не раз звучавшие в стенах театра хиты, так и приглашенные гости с новыми композициями. Марк Тишман впервые исполнил песню “Поговори со мной”, слова к которой написала поэтесса Вера Полозкова. Группа “БИ-2” представила свой знаменитый трек “Мой рок-н-ролл” в новой обработке и с новой исполнительницей – актрисой Викторией Исаковой. Чулпан Хаматова и Диана Арбенина спели дуэтом песню “Южный полюс”. В завершение же вечера лидер группы “ДДТ” Юрий Шевчук вместе с труппой “Гоголь-цента” исполнил композицию “Этот мир придуман не нами”.

Никита КукушкинМария СелезневаИгорь Цвирко и Один БайронМарк Тишман

К слову, несмотря на то что купить билеты на “Концерт врачам” было нельзя, оценить выступление артистов было возможно: на всем протяжении мероприятия в соцсетях театра велась трансляция, которая прошла при поддержке компании S7 Airlines.

Юрий Шевчук и группа “ДДТ”“Концерт врачам”

Также напомним, что еще в мае, в разгар карантина, “Гоголь-центр” объявил о сборе средств для помощи врачам, борющимся с коронавирусом. На протяжении нескольких дней артисты и друзья театра – Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Александр Гудков, Евгения Добровольская, Рома Зверь, Виктория Исакова, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Ксения Раппопорт и многие другие – читали документальные монологи врачей, собранные журналисткой Катериной Гордеевой. Ролики были опубликованы в социальных сетях театра. Собранные деньги пошли на помощь сразу нескольким больницам. 



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