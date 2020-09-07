 

Выигравший полмиллиарда рублей в лотерею россиянин нашелся в Перми

07.09.2020, 13:23, Разное

В Перми нашли мужчину, который 30 августа выиграл почти 546 миллионов рублей в лотерее “4 из 20” от “Столото”. Долгое время счастливчик оставался неизвестным.

Организаторы лотереи сообщили, что победитель предпочел сохранить анонимность. Известно лишь то, что он женат, живет в Перми и работает руководителем на одном из городских предприятий. Он получит свои выигрыш в течение полугода, однако после налогообложения у него останется только 475 миллионов рублей, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Обнаружена необычная утечка метана со дна Антарктики

20.08 / Архивы августа: Как маленький русский корабль испугал огромную германскую эскадру

15.08 / Шум на шиханах

01.07 / Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете

11.07 / В Apple призвали владельцев MacBook не заклеивать камеры из-за риска поломки дисплея

18.08 / Самолет, разбившийся в Японии, неожиданно появился на радарах 35 лет спустя

07.09 / Кандидат биологических наук назвал лучший продукт для выведения токсинов

03.09 / Мнение: Навального отравили “Новичком”

08.07 / Льюис Хэмилтон сделал своего бульдога веганом

28.07 / Наши флаги вверх!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска