 

Жилые дома Первоуральска затопило фекалиями

07.09.2020, 13:23, Разное

Три многоквартирных дома в Первоуральске оказались, буквально, – погрязшими в фекалиях. Жильцы обвиняют в произошедшем управляющую компанию ПМУП “ЕРЦ”.

Курьезные инциденты произошли в домах, расположенных по адресам: переулок Кутузова, дома 41, 43 и 45. По словам местных жителей, здания “тонут” в испражнениях уже около недели. Всему виной неочищенный засор, из-за которого в подвалах домов плавают зловонные отходы. Представители управляющей компании пока никак не прокомментировали СМИ случившееся, сообщает Ura.ru.



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