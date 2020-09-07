 

Медики назвали суперпродукт, очищающий организм от токсинов, сахара и холестерина

07.09.2020, 13:17, Разное

Международные медики назвали суперпродукт, очищающий организм от токсинов, сахара и холестерина. Это красная свёкла, которая защищает от ряда болезней и содержит кладезь минералов и витаминов.

Осенний овощ славится высоким содержанием витаминов группы В, а также А и С, кальция, цинка, магния, железа, фосфора и других питательных веществ. По словам диетологов, красная свёкла выводит из организма лишний сахар, токсины и даже «плохой» ЛПНЛ-холестерин, активно используется в диетах при лечении гипертонии, цинги, диабета и почечнокаменной болезни, к тому же положительно влияет и на общее состояние кожной микрофлоры.

Свёкла является природным антиоксидантом, поэтому рекомендована для профилактики раковых опухолей, а также применяется при лечении анемии и рахита у детей. Вдобавок ко всему, природные антисептики, находящиеся в корнеплоде, улучшают самочувствие при возникновении инфекционных заболеваний, а клетчатка и органические кислоты способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта.



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