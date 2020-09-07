 

Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

07.09.2020, 13:14, Разное

 Это так. Нет никакого логичного объяснения почему бы Кремль участвовал в отравлении омского пациента, кроме обычной человеческой глупости, а Путин и Ко может быть и подонки, но люди не глупые.
 Если бы Кремль действительно хотел избавиться от назойливого оппозиционера он бы сделал это давно и не в сегодняшней Минско-Хабаровской ситуации.
 В конце концов всегда есть прогулка по мосту, сердечный приступ в тюремной камере или какой-нибудь ненормальный человек чеченской национальности.
 Вопрос заключается в том, почему Кремль мутит воду в расследовании, хотя к самому покушению непричастен?
 Первое объяснение простое – обычная кремлевская реакция на любые западные обвинения: настамнет, авыдокажите, новичокпридумалЧерчильв18году…
 Второе гораздо хуже и печальнее.

 Оно заложено в самой сути авторитарного путинского режима.
 Признать, что Навальный был отравлен химическим оружием и при этом, что Кремль не имел к этому никакого отношения, это признать, что боевое отравляющее химическое оружие спокойно передвигается по России без всякого кремлевского контроля.
Это признать, что второстепенные пешки режима считают возможным применять подобные средства против своих противников внутри страны без всякой оглядки на Москву.
 Это признать, что центр не может контролировать своих силовиков на периферии.
 А этого кремлёвская диктатура позволить себе не может.

Источник: Теория элит



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