Мишина: Я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой

07.09.2020, 13:05, Новости дня

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу “Холостячка” на телеканале СТБ, на своей странице в Instagram призналась, что популярность имеет побочный эффект.

“Мне кажется, я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой. Личный бренд, аудитория, поклонники и хейтеры, я не понаслышке знаю, что значит быть внутри этого. В моем случае это, скорее, побочный эффект, так бывает, но иногда происходящее вокруг перестает укладываться в мои морально-этические рамки. Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать? Какими становятся все их принципы и догмы, когда появляется возможность засветиться?” – задалась вопросами актриса.

Она отметила, что публичность, а именно чувство власти, которое она даеет, затмевает глаза.

“Мне всегда кажется, что за нездоровой, хищной погоней за известностью, стоит боль. Но что еще хуже, такое стремление порождает эту же боль в еще больших количествах. Иногда мне становится страшно. Мы совсем не знаем тех, кто рядом. Нам кажется, что знаем, да и им тоже кажется, что они знают себя, но на самом деле они и не заглядывали за эту искусственную жажду власти и одобрения, никогда не прикасались к боли, которая живет за всем этим. А зря”, – заявила актриса.

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Мне кажется я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютои * . Личныи * бренд, аудитория, поклонники и хеи * теры, я не по наслышке знаю – что значит быть внутри этого. В мое * м случае это скорее побочныи * эффект, так бывает, но иногда происходящее вокруг перестае * т укладываться в мои морально-этические рамки. Какую цену люди готовы платить за популярность и узнаваемость? Чем готовы пожертвовать? Какими становятся все их принципы и догмы, когда появляется возможность засветиться? Публичность, точнее чувство власти, которое она дае * т, затмевает глаза. Мне всегда кажется, что за нездоровои * , хищнои * погонеи * за известностью, стоит боль. Но что еще хуже, такое стремление порождает эту же боль в еще * больших количествах. Иногда мне становится страшно, мы совсем не знаем тех , кто рядом. Нам кажется, что знаем, да и им тоже кажется, что они знают себя, но на самом деле, они и не заглядывали за эту искусственную жажду власти и одобрения, никогда не прикасались к боли которая живет за всем этим. А зря.

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 6 Сен 2020 в 1:29 PDT

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ “Крепостная”.

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

29 мая стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу “Холостячка”, которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года