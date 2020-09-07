 

“Правый сектор” станет альтернативой олигархическим и откровенно пророссийским проектам на местных выборах – Тарасенко

07.09.2020, 13:05, Новости дня

Цель национально-освободительного движения “Правый сектор” (ПС) – стать альтернативой на местных выборах олигархическим партиям и врагам Украины, которые мимикрируют под патриотов. Об этом заявил председатель ПС Андрей Тарасенко во время пресс-конференции.

По его словам, к власти в Киеве рвется “абсолютно ФСБшный проект Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, а также откровенные враги – это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской”.

Также ПС хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются “столичным дерибаном”, заявил Тарасенко.

Противодействие ПС указанным политическим силам будет происходить не только в Киеве, но и по всей Украине.

“Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это Тернопольщина, Львовщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина”, – заявил лидер ПС.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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