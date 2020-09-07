Дату презентации iPhone 12 Apple объявит на этой неделе

07.09.2020, 12:53, Разное

Традиционно в начале осени Apple представляет свои очередные новинки, в этом году из-за пандемии коронавируса презентация была перенесена. Как сообщают СМИ, дата мероприятия будет объявлена уже на этой неделе.

Презентация пройдет в режиме онлайн, виртуально фанаты продукции Apple смогут ознакомиться с новыми товарами, которые после поступят в продажу. Главной фишкой мероприятия станет очередное поколение фирменного смартфона американской компании. Согласно появившимся в интернете данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, «яблочная» корпорация объявит о дате презентации iPhone 12 и других устройств до конца текущей недели. Стоит отметить, что Гурман уже стал постоянным репортером на подобных презентациях от Apple, поэтому его публикация вызвала ажиотаж у поклонников продукции компании.

Аналогичные данные приводят другие блогеры, пишущие на тематику технологий. При этом они добавляют также перечень товаров, которые точно продемонстрируют на презентации. Среди них ожидаются анонсы «умных часов» и iPad Air, уже на завтра инсайдер Джон Проссер обещает рассылку пресс-релиза. Стоит отметить, что ранее Apple всегда направляла приглашение на свои мероприятия как минимум за две недели до их начала. В этом году срок подготовки решили сократить, следовательно, и сами iPhone нового поколения могут выйти на рынок раньше, чем ожидается.

В линейке двенадцатой серии iPhone, как предполагают эксперты, будут представлены смартфоны с экранами в 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Как и ранее, это будут аппараты с разным функционалом и технической оснащенностью, соответственно, и с разными ценниками. Один из смартфонов ожидается с наличием системы трехмерного “зрения”. Дизайн новинок, заверяют инсайдеры, сделают похожим на iPad Pro, но с более заостренными гранями корпуса, OLED-дисплеем и модулем для работы в мобильных сетях пятого поколения.