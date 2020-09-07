 

Семья Маргариты Тереховой рассказала о ее плохом состоянии здоровья

07.09.2020, 12:53, Разное

Семья советской актрисы Маргариты Тереховой пояснила о том, что ее состояние ухудшилось. За знаменитостью, которая страдает болезнью Альцгеймера уже 10 лет, сейчас постоянно ухаживают специально нанятые сиделки.
Сыну артистки ежемесячно приходится тратить около 150 тысяч рублей. Каждый день сиделки делают Маргарите Тереховой прическу, другие подробности родственники рассказывать отказались. Также они не хотят показывать звезду отечественного кинематографа на телевидении.

Маргарита Терехова практически постоянно находится в лежачем положении, кроме того, она практически ничего не видит. Семья старается делать все, чтобы актриса себя чувствовала себя максимально комфортно.



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