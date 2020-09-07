Ученик Бориса Клюева рассказал о происхождении фразы «Египетская сила»

07.09.2020, 12:53, Разное

Скончавшийся 1 сентября российский актер Борис Клюев не только сам стал автором фразы «Египетская сила», но и создал своего персонажа для сериала «Воронины». Об этом пояснил актер Дмитрий Корепин, учившийся у покойного артиста в Высшем театральном училище им. Щепкина.

По словам Дмитрия Корепина, обладая мастерством импровизации, Клюеву не составило труда создать персонажа Николая Петровича из «Ворониных» и наделить его характерными особенностями. Например, сделать его коронной фразой «Египетская сила», только в неформальной обстановке он часто вместо буквы «г» использовал «б».

Своим студентам Борис Клюев всегда советовал работать на перспективу. Кроме того, Дмитрий Корепин отметил, что его учитель был актером Малого театра, а они отличаются от других артистов характерной речью и произношением, изобилующим архаизмами. Поэтому именно в произношении Клюева фраза «Египетская сила» стала такой популярной.