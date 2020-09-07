 

Ученик Бориса Клюева рассказал о происхождении фразы «Египетская сила»

07.09.2020, 12:53, Разное

Скончавшийся 1 сентября российский актер Борис Клюев не только сам стал автором фразы «Египетская сила», но и создал своего персонажа для сериала «Воронины». Об этом пояснил актер Дмитрий Корепин, учившийся у покойного артиста в Высшем театральном училище им. Щепкина.
По словам Дмитрия Корепина, обладая мастерством импровизации, Клюеву не составило труда создать персонажа Николая Петровича из «Ворониных» и наделить его характерными особенностями. Например, сделать его коронной фразой «Египетская сила», только в неформальной обстановке он часто вместо буквы «г» использовал «б».

Своим студентам Борис Клюев всегда советовал работать на перспективу. Кроме того, Дмитрий Корепин отметил, что его учитель был актером Малого театра, а они отличаются от других артистов характерной речью и произношением, изобилующим архаизмами. Поэтому именно в произношении Клюева фраза «Египетская сила» стала такой популярной.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мэр Каменска-Шахтинского уходит в отставку

12.08 / Личное: Допилась ягодка!

31.07 / Скандалы: Тайные метры Михаила Дегтярева

05.08 / «Зомби-цикады» появились в США

27.07 / Турция с ковидом и без кондиционеров – с чем могут столкнуться российские туристы

09.07 / «Людмила спрятала меня под сарафан»

03.08 / Мнение: “Римская пехота” украинской олигархии

01.07 / Тарифы встали за обнуление

18.08 / Для борьбы с коронавирусом “Россия производит вакцину, а Индия назойливо предлагает дурацкие аюрведические снадобья”

27.07 / “Быть мамой – это сложно”: Анастасия Костенко поделилась советом по воспитанию детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска