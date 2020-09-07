Кремль выразил обеспокоенность вспышкой напряженности в Донбассе

07.09.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, настаивают на прекращении огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. РФ делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, штаб силовой операции Киева в Донбассе заявил о гибели в районе Причепиловки украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев. В ЛНР сообщили, что военнослужащий вооруженных сил Украины стал жертвой перестрелки между украинскими силовиками. В ЛНР подчеркнули, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «не фиксируют» нарушений перемирия со стороны Луганска.