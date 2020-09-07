Появились данные об издевательствах Трампа над Мэй: Была готова либо заплакать, либо закричать

07.09.2020, 12:43, Разное

Несколько дней назад в западных СМИ появились сенсационные данные об отношениях двух политиков. Выяснилось, что Дональд Трамп всегда пренебрежительно разговаривал с Терезой Мэй и даже несколько раз попытался унизить ее.

Один из конфликтов произошел в 2017 году. Во время встречи в Белом доме американский лидер спросил у британского премьера, почему она продолжает быть главой правительства. “Разве Борис Джонсон не должен был получить эту работу?”, – поинтересовался Трамп у Мэй.

Политик объяснила, что Джонсон сам решил снять свою кандидатуру накануне выборов лидера Консервативной партии. При этом, по словам очевидцев, реакция Мэй на вопрос Трампа была очень резкой. Новая Железная леди была на грани: она была готова “либо заплакать, либо закричать”.

Нечто подобное произошло в ходе беседы президента и бывшего премьера по телефону. Великобритания и США пытались согласовать действия по отношению к России в связи с отравлением экс-офицера Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда Мэй тоже была разочарована исходом разговора.

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Публикация от Theresa May (@theresamay) 4 Июн 2019 в 7:33 PDT

Напомним, Тереза Мэй была премьер-министром Соединенного Королевства с 2016 по 2019 год. По результатам выборов руководителя Консервативной партии во главе правительства встал политик Борис Джонсон. Он находится на этом посту по сей день, сообщает Lenta.ru.