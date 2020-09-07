Соратницу Тихановской задержали в Минске и увезли в неизвестном направлении

07.09.2020, 12:43, Разное

Члена Координационного совета оппозиции задержали около 10 часов утра возле Национального художественного музея в столице Белоруссии. Несколько человек в гражданской одежде и масках выскочили из микроавтобуса с надписью “Связь” и схватили Марию Колесникову.

Злоумышленники затолкали политика в свой транспорт, после чего быстро уехали. О случившемся рассказала жительница города по имени Анастасия. Женщина не решилась снять похищение Колесниковой на камеру. Она боялась, что неизвестные тоже могут ее задержать.

О местонахождении соратницы Светланы Тихановской ничего не известно. Оппозиционер не отвечает на звонки. Пресс-секретарь Колесниковой сообщил, что она была в центре города по делам. Также известно об исчезновении исполнительного секретаря комитета Ивана Кравцова и политика Максима Знака.

Напомним, о создании Координационного совета оппозиции было объявлено в середине августа. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что целью организации является обеспечение мирного трансфера власти.

Спустя некоторое время Следственный комитет возбудил уголовное дело. Членов организации обвинили в призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Глава страны Александр Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT