Нижнее давление: почему оно важно и как держать под контролем

07.09.2020, 12:35, Разное



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Самое известное исследование сердца длится более 70 лет и следит уже за третьим поколением людей в городке Фрамингем. Оно доказывает, что высокое систолическое давление – верная примета будущего инфаркта или инсульта. Но так ли незначительна вторая цифра на тонометре?

В 2019 году было изучено более миллиона взрослых и обнаружено, что высокий уровень “нижнего” давления тоже вносит лепту в прогноз сердечно-сосудистой катастрофы. Оказалось, что вторая цифра выше 80 мм.рт.ст. увеличивает риск инфаркта и инсульта в ближайшие восемь лет почти так же, как высокие показатели “верхнего” давления.

Напомним, за что отвечает каждый показатель. Систолическое давление – это сила, с которой насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу. Диастолическое – это давление крови на стенки сосудов в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.

Нормы давления были пересмотрены в 2017 году и сегодня цифры выше 119/79 уже считаются началом гипертонии. Получается, что идеальное давление находится в пределах между 90/60 и 120/80.

В то время, как систолическое давление растет с возрастом, диастолическое обычно повышается у людей до 50 лет, а затем дает обратный ход. “Верхнее” давление подскакивает во время эмоциональных переживаний, спорта или после кофе с сигаретой. Сердце начинает чаще биться и выбрасывать кровь – так в момент систолы растет первая цифра на тонометре.

Пока сосуды остаются здоровыми и эластичными, между ударами сердца давление держится в рамках нормы. Как только капилляры становятся жесткими и сужаются, крови становится мало места. Она усиленно давит на стенки сосудов, даже когда течет спокойно в момент расслабления сердца, – так растет диастолический показатель.

Разовое повышение давления в ответ на стресс или физнагрузку не считается болезнью. Но если значения выше нормы держатся в течение нескольких недель, пора бить тревогу. Гипертензия может развиваться как по отдельности, только систолическая или только диастолическая, так одновременно по двум показателям.

Особенно опасно состояние, когда разница между верхним и нижним давлением становится минимальна. Это называется пульсовым давлением, и в норме оно около 35-50 мм.рт.ст. Например, при 120/80, пульсовое будет равно 40 (120 минус 80). В некоторых ситуациях давление при сокращении сердца приближается к значениям в момент расслабления. Например, когда в грудной клетке скапливается жидкость и сердце сдавливается, ему не хватает “разгона”, чтобы работать насосом в полную силу. Кровь не уходит в отдаленные участки и возникает риск повреждения мозга из-за кислородного голодания.

Скопление жидкости в перикарде – неординарное событие. Однако, приближать “нижнее” давление к “верхнему” может в том числе изолированная диастолическая гипертензия. Иногда она возникает из-за поражения почек или щитовидки, но в большинстве случаев причину определить не удается. Наверняка известно, что высокое диастолическое давление при нормальном систолическом чаще встречается у молодых людей до 40-45, особенно при избытке веса.

К счастью, повышение одного только “нижнего” давления не так сильно связано с риском сердечно-сосудистых исходов, как в случае общей или изолированной систолической гипертензии. Плохая новость – в том, что вслед за высокими цифрами “нижнего” в течение 10 лет почти наверняка поднимается и “верхнее” давление.

Лечению таблетками изолированная гипертензия поддается не всегда. Лекарства роняют оба показателя, верхний и нижний, а слишком низкое давление, меньше 90/60, грозит тем же кислородным обкрадыванием. Хорошая новость – в том, что пока нет других проблем, кроме высоких цифр на тонометре, может спасти немедикаментозная терапия. Она включает DASH-диету и 150 минут в неделю умеренных кардионагрузок.

Любая гипертензия может протекать без симптомов и оказаться случайной находкой при очередном чекапе. О том, что нет изменений в сердце, почках и сетчатке, а, значит, полечить высокое давление можно без таблеток, расскажет только врач. Для этого сдаются анализы мочи и крови, делается УЗИ сердца, ЭКГ и осмотр глазного дна. Даже если доктор решит, что без лекарств не обойтись, помните, что лучше жить активно “на таблетках”, чем гордиться их отсутствием на койке в кардиореанимации.