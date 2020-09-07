Разработчик российской вакцины назвал сроки победы над COVID-19

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07.09.2020, 12:23, Разное

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Россия сможет одержать окончательную победу над эпидемией коронавируса COVID-19 к лету 2021 года. Но для этого гражданам необходимо прививаться.

Гинцбург отметил, что за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины, разработанной в НИЦ имени Гамалеи. Если ее введут достаточно большой части населения, то сформируется популяционный иммунитет. Это позволит остановить неконтролируемое распространение инфекции, сообщает RT.



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