Смартфоны Huawei получат сразу фирменную HarmonyOS 3.0

07.09.2020, 12:17, Разное

Компания Huawei полностью готова к переходу на собственные программные продукты. Новые смартфоны, выпуск которых состоится уже вскоре, сразу получат HarmonyOS 3.0.

В текущем году на второй версии HarmonyOS, или, как ее называют на рынке Китая, HongMeng 2.0, будут работать планшеты корпорации. Через несколько дней, в четверг 10 сентября, состоится конференция разработчиков китайского IT-гиганта. В рамках мероприятия будут представлены новые программы, оболочки интерфейса и подобные программные новинки.

Большинство техноблогеров уверены, что на конференции также продемонстрируют возможности очередного обновления фирменной операционной системы HarmonyOS. Так, инсайдер, пишущий под ником RODENT950 уверен в выпуске высокопроизводительных устройств на указанной платформе уже в текущем году. Речь идет о ряде моделей планшетов от Huawei, выпущенных в 2020 году, которые были отобраны для тестирования новой ОС. Новые же планшеты компании продолжат тенденции, представленные в MatePad Pro и MatePad Pro 5G, а также будут отличаться более узкими рамками.

Третье же поколение HongMengOS корпорация внедрит на своих новых смартфонах. Все новые подобные устройства Huawei будет выпускать на рынок уже с новой платформой, полностью отказавшись от использования Android. По сведению сетевых блогеров, HarmonyOS 3.0 готова для внедрения на мобильных телефонах. Первые аппараты с фирменной платформой китайского производителя могут быть презентованы уже во второй половине 2021 года. Так компания сможет избежать негативного влияния существующих санкций против нее, применяемых Соединенными Штатами Америки.