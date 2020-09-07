“Грязно и холодно”: Жену Петросяна раскритиковали за нежелание купаться в Черном море

07.09.2020, 12:17, Разное

Жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за нежелание купаться в Черном море. Избранница комика заявила, что пляжи в Сочи являются грязными, а вода – холодной.

В этом году звездная семья решила провести отпуск в Сочи. В солнечный город пара отправилась на две недели. Брухунова постоянно делилась новыми фотографиями с подписчиками и рассказывала о полученных впечатлениях.

Внимательные фолловеры отметили, что за весь отпуск жена Петросяна так и не искупалась в море. Она заявила, что в Сочи вода ей кажется холодной, а пляжи – грязными. В целом летом Брухунова не купается в Черном море в РФ.

Это высказывание оскорбило многих пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что проживают в Сочи, поэтому такая позиция возлюбленной Петросяна их задела. Нашлись и те, кто предположил, что Брухунова не раздевается на пляже в РФ, поскольку ее могут сфотографировать, а она не является обладательницей идеальной фигуры.