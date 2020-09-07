Автопилот Tesla подвергся критике журналистов

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07.09.2020, 12:15, Новости дня

Зарубежные специалисты подвергли критике систему автопилота в американских электрокарах Tesla.

В частности, тестированию подвергли модель автопилота за 8 тысяч долларов. Журналисты констатировали, что при пользовании ассистентом парковки выяснилась проблема, что при наличии свободных мест автомобиль не способен найти для себя удобное расположение. Предусмотренные опции Summon оказались недостаточно корректными, из-за чего автопарковка работа с проблемами.

Также обнаружились неполадки в опции отправления к назначенному месту, так как автомобиль выбирал более длинный и сложный маршрут, который вручную вряд ли выберет сам водитель. Таким образом, журналисты порекомендовали быть крайне аккуратными с работой автопилота в Tesla.



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