Электрокар Porsche Taycan Cross Turismo проходит испытания в Нюрбургринге

07.09.2020, 12:15, Новости дня

Пользователям стали доступны шпионские изображения нового электрокара Porsche Taycan Cross Turismo.

Автомобиль выявлен во время прохождения дорожных испытаний, которые осуществляются на трассе в Нюрбургринге. Автомобиль практически лишился защитного камуфляжа, благодаря чему можно рассмотреть его внешность. Эксперты констатировали, что модель отличается более качественной управляемостью. Специалисты пока не берутся прогнозировать, окажется ли электрический универсал достаточно востребованным на рынке.

Более того, модель Porsche Taycan Cross Turismo практически готова к серийному производству. Проводимые финальные тесты подтвердили, что данная модель полностью готова к выходу в продажу, так как все системы функционируют корректно и не вызывают никаких вопросов.