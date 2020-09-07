19-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вышла замуж

07.09.2020, 12:10, Разное

Еще в декабре прошлого года в одном из комментариев в своем Instagram Любовь Толкалина обмолвилась о том, что ее (тогда 18-летняя) дочь Мария вышла замуж за своего молодого человека, 27-летнего выпускника Финансовой академии Никиту Кузьмина. Официальных подтверждений семья Маши тогда не дала, и, как оказалось позже, никакой свадьбы не было. Первое подтверждение намечающегося торжества появилось несколько дней назад, также на Instagram-странице Толкалиной – она опубликовала приглашение. Сегодня же, 7 сентября, этот день настал: некоторое время назад Мария и Никита зарегистрировали брак в Грибоедовском загсе Москвы в присутствии самых близких, в том числе отца Марии – Егора Кончаловского – и бабушки – Натальи Аринбасаровой.

Любовь Толкалина Егор Кончаловский Любовь Толкалина и Наталья Аринбасарова

После регистрации молодожены пригласили всех гостей на небольшой концерт в парке, а затем угостили маффинами, приготовленными по всем правилам ЗОЖ. Вечером планируется небольшое семейное торжество, подробности которого, думаем, мы скоро узнаем из Instagram Любови Толкалиной. Что касается свадебного путешествия, его не будет: Мария продолжит учиться, а Никита выйдет на работу.

Маша и Никита вместе больше года. Они познакомились возле Киевского вокзала, где вместе ждали троллейбус на остановке. Мария замерзла, а Кузьмин предложил ей свою рубашку в обмен на номер телефона. В начале октября Михалкова-Кончаловская объявила о том, что они с ее избранником обручились, опубликовав фото с помолвочными кольцами. Сейчас Никита является сооснователем и руководителем IT-компании, а Мария учится на художника.

Он финансовый менеджер. Живет в сфере цифр и инвестиций. Я очень рада, что мы интересуемся суперразными вещами. Нам всегда есть, что нового рассказать, – отвечала Мария подписчикам своей Instagram-страницы пару дней назад.

На другой вопрос подписчика о том, почему она решила выйти замуж так рано, Мария ответила:

Мы уже достаточно долго вместе живем. Ведем общий быт, у нас общий бизнес и кошка… Мне кажется, что семью создавать нужно тогда, когда вы оба готовы брать на себя ответственность. Идет полная перестройка сознания. Вы становитесь командой. Ты должен учитывать желания другого человека, поддерживать его. Я понимаю, что Никита тот человек, с которым я хочу дальше идти вместе, и я готова брать ответственность за него, а он – за меня. Это серьезная работа, даже аскеза.