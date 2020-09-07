Кремль анонсировал визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни

07.09.2020, 12:08, Новости дня

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (подготовка визита Лукашенко в РФ) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.

Напомним, в пятницу Песков сказал, что визит Лукашенко в Москву состоится, в настоящее время ведется его подготовка.