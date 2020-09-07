 

Арабы приняли спутники Starlink за загадочные огненные шары в небе

07.09.2020, 11:53, Разное

В минувшие выходные в Объединенных Арабских Эмиратах в небе наблюдали таинственное явление в виде огненных шаров. Позднее оказалось, что в этот же день компания SpaceX запустила новую партию спутников Starlink.
Очевидцами необычного явления стали жители Рас-эль-Хаймы. В социальных сетях они начали публиковать ролики, запечатлевшие светящийся след на небе. Позднее сотрудники Международного астрономического центра (IAC) объяснили, что это были спутники, запущенные на орбиту Земли в рамках миссии Starlink.

Над проектом Starlink работает компания Илона Маска SpaceX. Главной его задачей является предоставление доступа к глобальному широкополосному интернету. Ранее спутники Starlink уже принимали за неопознанные объекты. Впервые такой инцидент произошел в 2019 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Распространенные и опасные мифы о хроническом гастрите

28.06 / Коломойский требует от генпрокурора Украины завести дело против Порошенко

20.07 / Мнение: Как я «шатал режим»…

27.08 / Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России

21.07 / Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе камень с цветными вкраплениям

20.07 / Скандалы: Полицейский не решил со спецслужбами

15.07 / Новый сезон добычи золота открыли на «Ксеньевском прииске»

30.08 / Мнение: Места на тест

25.08 / Политолог: Украину хотят сделать посредником между белорусской оппозицией и Евросоюзом

04.09 / Карантин навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска