Арабы приняли спутники Starlink за загадочные огненные шары в небе

07.09.2020, 11:53, Разное

В минувшие выходные в Объединенных Арабских Эмиратах в небе наблюдали таинственное явление в виде огненных шаров. Позднее оказалось, что в этот же день компания SpaceX запустила новую партию спутников Starlink.

Очевидцами необычного явления стали жители Рас-эль-Хаймы. В социальных сетях они начали публиковать ролики, запечатлевшие светящийся след на небе. Позднее сотрудники Международного астрономического центра (IAC) объяснили, что это были спутники, запущенные на орбиту Земли в рамках миссии Starlink.

Над проектом Starlink работает компания Илона Маска SpaceX. Главной его задачей является предоставление доступа к глобальному широкополосному интернету. Ранее спутники Starlink уже принимали за неопознанные объекты. Впервые такой инцидент произошел в 2019 году.