 

Названы три болезни, от которых нужно делать прививки этой осенью

07.09.2020, 11:53, Разное

Врач Сергей Балахонов назвал три прививки, которые нужно сделать этой осенью. Специалист считает вакцинацию эффективным методом защиты от опасных болезней.
На современном этапе самой востребованной является вакцина против коронавируса. После того, как исследователи докажут безопасность и эффективность отечественного препарата «Спутник V», можно будет начинать массовое прививание граждан.

Необходимо сделать прививку и от обычного гриппа, ведь его опасность является также очень большой. В отличие от COVID-19, вирус быстро мутирует: новый штамм появляется каждый сезон, а в этом году их три. Вакцинация от гриппа уже давно доказала свою эффективность. Важным моментом является время прививания – сделать это нужно до ноября, когда наблюдается постепенный рост количества заболевших.

Ученый посоветовал сделать прививку от пневмококковой инфекции. Это обусловлено тем, что россияне начали чаще страдать внебольничными пневмониями.



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