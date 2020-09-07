 

Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде должны быть перехватывающие парковки – Борислав Береза

07.09.2020, 11:50, Новости дня

Чтобы решить проблему с парковками и пробками в центре Киева, необходимо создать полноценные перехватывающие парковки на въездах в столицу и прекратить отдавать застройщикам территории, отведенные под паркоместа. Об этом лидер “Экопартии” и претендент на должность Киевского городского головы Борислав Береза заявил в эфире канала “24 Украина”.

“Есть три составляющие для решения проблемы с отсутствием парковок в центре Киева. Первое – должны быть перехватывающие парковки. Большое количество людей ежедневно приезжает в Киев на работу на собственных автомобилях. Перехватывающие парковки должны быть на каждом въезде в город. Второе – Киеву нужна электронная система управления городом, как в крупных городах по всему миру. И третье – нужно организовывать новые парковки. Выделять новые места, а не строить на территориях, отведенных под парковки, ТРЦ, как в случае с Метроградом”, – сказал Береза.

Политик также заявил о необходимости ужесточения наказания за неправильную парковку в центре Киева.

“Чтобы разгрузить центр города, машины, которые оставляют на дороге и которые затем препятствуют движению, нужно эвакуировать. Украинцы в других странах Европы – самые вежливые водители, никогда не нарушают правила, потому что они знают, сколько штрафов заплатят. Нужно научить людей так же вести себя дома”, – подчеркнул он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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