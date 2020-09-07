Лукашенко признал недостатки в системах госуправления Белоруссии

07.09.2020, 11:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «политические дрязги и неурядицы», которые произошли в Белоруссии, вскрыли недостатки в органах власти.

«Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти», – цитирует «БелТА» Лукашенко.

Глава государства попросил главу СК республики Ивана Носкевича доложить, как складывается ситуация в Белоруссии с точки зрения раскрытия преступлений.

«Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?» – поинтересовался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что желает защитить то, что создано в республике за 25 лет, и хочет отдохнуть от своей работы. Также он заявлял о важности многовекторной политики Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.